MESTRE - Mettici il secondo weekend di lavori in Tangenziale, con la strozzatura da tre ad una corsia del tratto più trafficato, quello tra le uscite Miranese e Castellana in direzione Trieste. Aggiungici la seconda delle tre domeniche ecologiche decise entro fine anno con lo stop alle auto inquinanti nel perimetro del centro città. E, per non farci mancare niente, pure la festa della Madonna della Salute che, pur in piccolo rispetto a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati