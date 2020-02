Direttrice di banca si sente male di notte: Silvia arriva morta in ospedale

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO (VENEZIA) - Sono in programma per domani, mercoledì, alle 11, nel duomo di San Michele Arcangelo, i funerali di, la mamma di neppure 50 anni (li avrebbe compiuti ad aprile) mancata nelle prime ore di domenica, in casa, a causa di un malore. La sua scomparsa ha destato dolore e sconcerto a Mirano, dove Silvia abitava in una villetta di via Bassano del Grappa, insieme al marito Riccardo Casarin, avvocato con studio a Mirano, e ai due figli di 9 e 14 anni.e a nulla è valso il tempestivo intervento del Suem e il trasferimento nel vicino ospedale a Mirano, dove Silvia è arrivata purtroppo già priva di vita. Silvia era: conosciuta da tutti come una donna brillante e di grande integrità morale, tutti ne sottolineano l'attaccamento alla famiglia e ai figli, per i quali aveva sempre dato tutta se stessa. Al cordoglio unanime della città si è unito quello della Pallacanestro Mirano, club in cui milita il maggiore dei due figli della coppia, che domenica ha dedicato la vittoria di campionato al compagno di squadra. Oltre al marito e ai due figli, Silvia lascia anche i genitori e una sorella. Dopo le esequie riposerà nel cimitero del capoluogo.