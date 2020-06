DOLO - Conclusa la quarantena sono ritornati i problemi all'Isola Bassa dove si sono ripetuti atti vandalici notturni che stanno togliendo serenità ai residenti.



IL CASO

A parlarne una signora che abita davanti a Piazza Fondamenta e che spiega. «Da qualche settimana gruppi di ragazzi adolescenti, venti-trenta di circa 15 o 16 anni, stazionano stabilmente nel parcheggio dell'ex piazza Fondamenta e compiono atti di ogni tipo. Urlano, bevono alcolici, si tirano dietro le bottiglie o le gettano nel Naviglio, si rincorrono e strillano fino alle due e tre di notte. Ora che le finestre sono aperte per il caldo è impossibile dormire. Ho anche in casa un disabile e non è possibile andare avanti così». Da qui la segnalazione alle autorità. «Ho presentato degli esposti al sindaco e alla forze dell'ordine segnalando che questi ragazzi portano disturbo alla quieta pubblica e che compiono atti vandalici ma non ho mai ricevuto risposta».



Ma il peggio è capitato alla signora sabato notte. «Stanca di questa situazione li ho richiamati più volte perché davano fastidio e domenica mattina mi sono ritrovata tutte e quattro le ruote della mia macchina parcheggiata in piazza, nello spazio a me riservato, tagliate».

In passato era emerso che il fine settimana, a causa della movida dovuta ai locali pubblici esistenti nella zona, si verificavano molti atti vandalici ma in questo caso, con la discoteca chiusa e la ridotta apertura dei locali, si tratta invece di giovani teppisti che si radunano in gruppo e che trovano divertimento nel compiere qualche ragazzata. Lo scorso anno i residenti nella zona avevano segnalato anche cassette della posta rotte, fioriere buttate per terra o pipì davanti ai portoni delle abitazioni. Ora la situazione è diversa perché non sono atti che si verificano il fine settimana ma ogni giorno, comportamenti di ragazzini che si divertono con bravate frutto solo dell'inciviltà che si manifesta dopo aver bevuto e di atteggiamenti da spacconi, perché nel branco si sentono più forti. «Non sono a conoscenza di segnalazioni replica il sindaco Alberto Polo se ci fosse stato un esposto nel mio ufficio o alla polizia locale sarei stato avvisato».



TELECAMERE

La presenza di questi gruppi di ragazzi, comunque, può essere controllata? «E' in fase di attuazione un progetto per l'installazione di telecamere. Una volta definita la riqualificazione della zona con il completamento dei lavori nelle Conche sarà posta una video camera nel tratto che dal Piazza cantiere arriva sino a Piazza Fondamenta». Un deterrente anche per chi decidesse di tenere comportamenti vandalici.