DOLO - Occasione speciale ieri mattina di fare il punto della situazione dei lavori nell'ospedale di Dolo per la presenza del Vescovo di Padova Claudio Cipolla. Il Vescovo ha preso visione dei lavori, già iniziati, di sopraelevazione del nuovo Pronto Soccorso inaugurato nel luglio scorso. E con lui anche Luigi Brugnaro, sindaco metropoliano. Saranno costruiti tre piani di cui uno adibito a terapia intensiva con 9 posti letto, in un altro piano troverà collocazione il nuovo gruppo operatorio e in un altro piano a carattere tecnologico troveranno sede gli impianti necessari a questa parte di ospedale denominata Blocco Est'. Si tratta del primo degli interventi di restauro sanitario dell'ospedale di Dolo, che poi troverà completamento con la realizzazione di un blocco simmetrico denominato Blocco Ovest', sul lato occidentale, che sarà collegato all'altro attraverso una nuova struttura di collegamento. L'importo complessivo di questi progetti di potenziamento è di oltre 40 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri lavori programmati negli altri padiglioni e la realizzazione della nuova Casa della Comunità, con un finanziamento di quasi 2,5 milioni di euro. La mattinata dolese del Vescovo padovano era iniziata con la visita alla Chiesetta della Madonna della salute e, dopo una visita al nosocomio dolese è proseguita con la celebrazione di una messa nel duomo di san Rocco dopo che nello stesso si è provveduto al completamento del restauro interno e alla facciata.

L'INCONTRO

Ad attendere il Vescovo di Padova anche il Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato che ha commentato. «E' stata per noi una visita graditissima, il Vescovo ha visitato l'ospedale, incontrato i pazienti e incoraggiato i nostri medici e tutti i nostri operatori ad essere, come ha detto poi nell'omelia pronunciata in Duomo, sale e luce in un mondo, quello della malattia, che di sale e di luce ha un grande bisogno. Insieme al direttore dell'ospedale, Silvia Gallo, e da una rappresentanza di primari, medici e operatori abbiamo visitato il Pronto Soccorso e poi Urologia e preso atto dei grandi investimenti fatti, e quelli che ancora si stanno facendo e si faranno, per rendere questo luogo efficace nella cura e accogliente, strutture che costituiscono il più alto standard per quanto riguarda l'accoglienza sanitaria e la capacità di assistenza e cura». Per quanto riguarda la chiesetta della Madonna della salute, che sorge all'interno del complesso ospedaliero, l'Azienda sanitaria sta realizzando un progetto di restauro dell'edificio di culto che, una volta approvato dagli organi di valutazione competenti, sarà eseguito con l'aiuto dell'amministrazione cittadina e degli enti pubblici e privati che intenderanno sostenerlo. Successivamente il Vescovo assieme al sindaco della Città Metropolitana Luigi Brugnaro e quello di Dolo Gianluigi Naletto hanno inaugurato la nuova palestra per gli istituti superiori .