Tentano la rapina, gioielliere pesta i banditi per difendere la moglie

di Sara Zanferrari

DOLO - Hanno pensato che potesse essere un colpo facile facile. Quando hanno visto la titolare della gioielleria all'interno, da sola, hanno deciso di entrare in azione. Solo che non avevano tenuto conto che, dall'altra parte del bancone, non visibile dalla vetrina esterna, c'era anche il marito. L'uomo, Maurizio Ruggero Conte, non si è fatto spaventare dai due banditi e a suon di schiaffi li ha cacciati dal negozio. A MANI NUDE Succede in piazzetta Aldo Moro, civico 2, poco dopo le 18.30 di ieri sera. I due rapinatori,...