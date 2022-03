Inconfondibile con i suoi baffi e il suo cappello, è morto lo storico ambulante Silvano Santello

DOLO - E' venuto a mancare nel pomeriggio di mercoledì Silvano Santello, storico commerciante ambulante conosciuto in tutto il territorio della Riviera del Brenta. Aveva 88 anni. Spensierato, solare e generoso, non passava inosservato per via del suo voluminoso baffo, per il cappello a larghe tese e per i caratteristici zoccoli di legno bianchi che indossava anche d'inverno. Andare a comprare al suo banco di confezioni per donna era un vero spasso. Aveva sempre una parola allegra per tutti e se le gente non si avvicinava, ma era raro, usava come richiamo un inconfondibile fischio emesso con la bocca (lui lo chiamava il fischio magico), che si espandeva per tutta l'area dei mercati che frequentava. Aveva sempre una barzelletta o un battuta spiritosa per tutti. Costretto a letto da quattro anni, assistito dalla moglie Elda, ha sempre accettato con dignità il suo stato e non ha mai perso il buon umore. La sua attività è portata avanti dalla figlie Nicoletta, Michela e Roberta. Oltre alla moglie Elda, lascia i due figli Giuseppe e Alessandro. Era quattro volte nonno. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Arino di Dolo. (V.Com.)