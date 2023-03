DOLO - Arlecchini, pirati, fatine e tanti, tantissimi altri simpatici travestimenti e mascherine hanno colorato e sfilato per le vie dolesi contagiando anche i negozianti come le signorine dello storico Caffè Commercio che servivano truccate. Sono arrivati in migliaia ieri da tutta la Riviera e non solo, stipati lungo il circuito di 950 metri, per assistere al passaggio dei carri della 40esima edizione del Carneval dei Storti che tornava dopo tre edizioni. Una quindicina di carri provenienti da tutta la regione, con temi originali e variamente colorati, hanno attraversato le vie del centro preceduti dagli sbandieratori, dal rumore di una cinquantina di Harley Davidson e accompagnati da 1.500 figuranti che si sono divertiti a gettare coriandoli fra gli spettatori riempiendo soprattutto i più piccoli.

La macchina organizzativa

Macchina organizzativa perfetta, curata dalla Pro Loco di Dolo, che ha consentito all'evento di svolgersi nella più assoluta tranquillità e sicurezza. Il sindaco Gianluigi Naletto si è compiaciuto del buon esito della manifestazione. "Ringrazio la Proloco, la Polizia Locale, La Tenenza dei Carabinieri, la Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato per la generosa professionalità e disponibilità dimostrata. Nonostante le difficoltà, le preoccupazioni, i timori del difficilissimo momento, siamo felici di aver festeggiato un evento allegorico così significativo per la nostra cittadina." Soddisfatto il presidente della Pro Loco Nereo Fracasso. " Non esiste una festa che riesca a coinvolgere così indistintamente grandi e piccini, giovani e meno giovani in un unico grande abbraccio dove l'allegria, il travestimento, la curiosità, la musica ed i colori regnano sovrani. Siamo orgogliosi di aver presentato una manifestazione tra le più belle, suggestive ed importanti del Veneto e di aver suggellato il gemellaggio tra il nostro carnevale e quello di San Stino di Livenza con gli organizzatori di quella località nostri ospiti".

E prima del via della sfilata dei carri il gemellaggio è stato sancito fra la delegazione sanstinese e quella dolese ma vi è stato anche un altro momento celebrativo per la premiazione dell'ex presidente della Pro Loco Giuliano Salvagnini, che negli anni scorsi ha rilanciato l'evento. La manifestazione ha avuto il suo atto conclusivo con la proclamazione dei vincitori. Si è imposto il carro The animal circus' del gruppo Bersaglieri Simpatizzanti di San Stino di Livenza che ha preceduto quello presentato dagli amici di Merlengo Dal passato al presente' mentre terzo è arrivato il carro presentato dagli amici del carnevale di Musano Un'avventura nella jungla'.