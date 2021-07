"Una madre", il nuovo corto di Enrico Pistello con la poetessa Carla Menon

SAN DONA' - Un nuovo "corto" del sandonatese Enrico Pistello, regista e documentarista: dopo “Inquietudine”, realizzato durante la pandemia, è stato da pochi giorni pubblicato il video "Una madre" dedicato agli affetti familiare più cari e con un risvolto personale (il lutto che lo ha colpito di recente). Pistello - ex agente di polizia in pensione - ha partecipato come documentarista anche alla 74.ma Mostra del Cinema di Venezia - e per quest'opera ha lavorato assieme alla scrittrice e poetessa Carla Menon.

Pistello, grande appassionato di montagna e di fotografia, attraverso i cortometraggi mette in evidenza le emozioni con scenari molto emozionali in cui esalta la natura del Nordest.