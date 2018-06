Progetto Scuola Ferrovia: alunni di Zelarino alla guida di un treno Tav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Dopolavoro Ferroviario di Venezia , con il fondamentale contributo dei dirigenti Fs, Trenitalia e Rfi, sta realizzando il progetto “ Scuola Ferrovia “ che si propone di far conoscere e valorizzare, attraverso un linguaggio adatto ai più piccoli, l’offerta commerciale ferroviaria e come viene regolata la circolazione dei treni.Quest’anno gli interventi hanno interessato quattro classi quinte dell’I.C. “Parolari” ( circa un centinaio di ragazzi) con due mattine in classe, durante le quali il presidente e la vicepresidente del DLF hanno coinvolto gli alunni in un incontro informativo a 360° sul mondo dei treni. Successivamente, il 23 maggio e il 6 giugno, le classi, partendo dalla stazione di Mestre Ospedale, sono giunte a Venezia e qui hanno avuto l’opportunità di conoscere la stazione ferroviaria “Santa Lucia”: hanno sperimentato l’acquisto di un biglietto presso gli appositi self-services; sono poi saliti sulla mitica Freccia Rossa, che nelle linee abilitate può raggiungere i 360 km all’ora e, dopo aver percorso tutto il treno, a gruppetti hanno provato l’emozione di entrare nella cabina di guida per “toccare con mano” la strumentazione, grazie anche alla disponibilità del personale delle ferrovie.Molto interessante anche l’incontro con due funzionari della Polizia Ferroviaria, che hanno spiegato agli studenti i comportamenti da assumere in ambito ferroviario per la propria e altrui sicurezza.La possibilità, poi, di accedere alla Cabina ACEI, dove cioè viene regolata la circolazione dei treni, ha entusiasmato i bambini e ha reso la giornata indimenticabile.