FOSSALTA DI PIAVE - La Dl Radiators conferma di voler chiudere, ma la trattativa con i sindacati continua. È quanto emerso ieri al termine del nuovo incontro, durato circa un'ora, tra i vertici dell'azienda e i referenti sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, seguito da un'assemblea a cui hanno partecipato un'ottantina di dipendenti. L'azienda ha confermato che intende chiudere lo stabilimento di via Delle Industrie per accentrare la produzione a Moimacco (Udine). Tramonta, quindi, l'ipotesi di mantenere la produzione a Fossalta nel periodo estivo, proposta dai sindacati la scorsa settimana.



MAESTRANZE DA RICOLLOCARE

I rappresentanti degli operai chiedono di disporre di un quadro più preciso: quello che si sta delineando prevede 65 persone del reparto produzione da ricollocare, una ventina di amministrativi disponibili a trasferirsi negli uffici di Roncade con un contratto di smart-working, dalle dieci alle dodici persone potrebbero scegliere l'accompagnamento alla pensione, cinque nel frattempo hanno accettato lo spostamento a Moimacco, altrettanti coloro che si sono licenziati. E il percorso in futuro comporta la necessità di portare il tavolo a livello istituzionale, con il coinvolgimento della Regione.



I SINDACATI

«Un incontro positivo quello con i lavoratori, che all'unanimità ci hanno dato mandato a continuare la trattativa spiega Daniele Chiarotto di Fim Cisl L'azienda ha ribadito la necessità di chiusura irrevocabile. Si va verso una chiusura graduale, da aprile in poi. Il percorso indicato è la cassa integrazione per chiusura, con uno spostamento a Moimacco per essere pronti per la nuova stagione, ma dovremo approfondire sul tema di incentivi e ricollocamenti. Serve tornare al tavolo con qualche numero e indicazioni più precise. Dando subito inizio a un'indagine per capire come risolvere la situazione. Per noi conta il singolo lavoratore. Le somme degli incentivi, inoltre, sono insufficienti, ma non è escluso si possa trovare qualche accordo. L'obiettivo per molti non è l'incentivo, quanto piuttosto trovare un lavoro a tempo indeterminato a San Donà».



REGIONE

«Una volta approdati in Regione discuteremo di qual è lo strumento più adatto continua Chiarotto visto che c'è anche una riforma degli ammortizzatori sociali appena partita, per cui ci faremo accompagnare dalla Regione che può mettere in campo dei percorsi formativi tramite l'agenzia Veneto Lavoro, ossia uno strumento in più. Tra i lavoratori c'è la consapevolezza che, pur nella crisi, ci sono aziende che hanno fame di dipendenti con una cultura di fabbrica. I lavoratori della Dl radiators sono una garanzia in termini di flessibilità, produttività, disponibilità a fare turni, lavorare di notte, abitudine agli straordinari. Trovare lavoratori formati in questo modo sul mercato non è facile».

«L'azienda non si sposta dalla sua decisione: la fase di smaltimento dello stabilimento di Fossalta dovrebbe iniziare alla fine di aprile - conferma Loris Gaiotto (Fiom Cgil) Sul piatto ci sono incentivi troppo bassi, ma ha fornito qualche numero un po' più preciso sulla ricollocazione degli operai. A parole si tratta di 65 persone, con la soluzione proposta dalla Dl radiators di affidarsi a un'agenzia interinale. Abbiamo chiesto di avere più chiarezza, per capire di che aziende si tratta e quanti lavoratori sono disponibili a riassumere. Ci siamo lasciati con l'impegno dell'azienda di fare il punto della situazione più preciso. Andremo a coinvolgere la Regione, una strada che comprende anche un percorso formativo, ma l'unica cosa concreta, per ora, è solo la chiusura. Il cammino è ancora distante». Un nuovo incontro, il quarto, con i referenti dell'azienda è previsto martedì prossimo.