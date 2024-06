MIRA - È stato il primo divorzio tra donne. E il Tribunale di Pordenone, con un’innovativa sentenza del giudice Gaetano Appierto, aveva concesso l’assegno di mantenimento alla coniuge economicamente più debole. Una sentenza ribaltata in appello e poi portata all’attenzione della Cassazione da parte dell’avvocato Maria Antonia Pili, che dalla Suprema Corte a sezioni unite ha ottenuto il riconoscimento dell’assegno. Tutto finito? C’era ancora un passaggio da affrontare, nuovamente in Corte d’appello a Trieste, dove il giudice Sergio Gorjan ha confermato l’importo mensile di 550 euro a partire da gennaio 2020, con rivalutazione da calcolare dal 2021.

È un pronunciamento che, per la sua importanza, avrà ricadute a livello nazionale sull’interpretazione della legge 76/2016. Le due donne - una di Pordenone, l’altra di Mira - avevano ufficializzato tre anni di convivenza more uxorio con l’unione civile nel 2016, grazie alla legge Cirinnà. Dopo due anni la coniuge economicamente più forte ha chiesto lo scioglimento dell’unione.



LA SENTENZA

Le coppie gay accedono direttamente al divorzio ed è in questa fase che il Tribunale di Pordenone ha ritenuto «pacifico» lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle due donne, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione, e considerato dal momento in cui la donna originaria di Mira ha lasciato il lavoro a Venezia per avere più tempo a disposizione per la compagna e stare con lei a Pordenone. Un passo che ha fatto rinunciando a un lavoro più remunerativo. Insomma, una «perdita di chance» per la quale era stato concesso l’assegno divorzile.

Nella sentenza depositata nei giorni scorsi la Corte d’appello - contrariamente al pronunciamento di secondo grado - ha riconosciuto lo squilibrio determinato dalle scelte di vita assunte dalla donna che ha lasciato il lavoro per sistemarsi a Pordenone. Si è creata - rileva il giudice - una disparità dovuta alle «scelte fatte in comune ai tempi non solo della convivenza a seguito dell’unione civile, ma pure nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge». La coniuge veneta, infatti, si era licenziata da un posto di lavoro in un’azienda privata della zona di Venezia per sistemarsi nel settore pubblico a Pordenone. Una scelta presa in accordo con la compagna. Per venire a convivere a Pordenone, riflette il giudice, ha lasciato un lavoro più redditizio e rinunciato alla carriera.



CONDIZIONI ECONOMICHE

E dopo la separazione ha dovuto trovarsi un appartamento e pagare l’affitto (prima coabitava con i genitori). Percepisce uno stipendio di 1.300 euro al mese e paga 650 euro di affitto. L’ex coniuge, invece, ha un alloggio di proprietà ed entrate mensili di 5mila euro. «Concorre quindi il requisito assistenziale compensativo - afferma la Corte d’appello - per il sacrificio fatto nell’ambito della convivenza e di conseguenza il diritto a ricevere l’assegno di concorso al mantenimento in presenza della sensibile disparità di situazione economico-patrimoniale».