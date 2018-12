di .Melody Fusaro

SPINEA - Manutenzioni straordinarie, nuovi ossari ma anche una “Carta dei servizi cimiteriali”, con alcuni particolari divieti per i frequentatori, sono le novità approvate nell’ultima seduta di giunta a Spinea. Il nuovo “regolamento”, elaborato insieme a Veritas, riguarda i due cimiteri della città, uno in via Gioberti e l’altro in via Matteotti dove è situato anche l’impianto di cremazione. Nella Carta sono riportati gli standard che Veritas deve rispettare ma anche le regole a...