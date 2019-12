di Tomaso Borzomì

VENEZIA Le limitazioni alla circolazione in rio Novo resteranno in vigore da ieri fino al 29 febbraio. Lo ha deciso il Comune, che ha emanato l'ordinanza in quanto si sostiene che qualche effetto sulla distribuzione degli inquinanti nell'aria ci sia stato e che entro la scadenza di febbraio l'Arpav si è impegnata a sviluppare un modello matematico che descriva la dispersione delle sostanze rilasciate dai motori nella zona considerata. Per questo, oltre a rinnovare l'ordinanza del 16 novembre, l'amministrazione ha disposto anche la sospensione del turno integrativo taxi negli stazi di Ferrovia, Rio Novo e Piazzale Roma con il conseguente divieto di effettuare operazioni di servizi extra turno di carico e scarico passeggeri, sosta operativa e non operativa presso le cavane.