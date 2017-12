© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Niente alcolici e bibite in genere in contenitori di vetro e niente esplosione di botti anche in occasione dell'imminente. Come ormai capita da molti anni, il sindaco ha firmato un'ordinanza che consentirà a tutti di trascorrere senza grossi pensieri la notte di. In nome della sicurezza, poi, ci sarà uno spiegamento consistente di forze dell'ordine sia a Venezia che a Mestre, dove sono stati organizzati specifici spettacoli: fuochi in Bacino di San Marco ed evento musicale in piazza Ferretto.Sarà vietato, dalle 19 del 31 alle 6 del 1. gennaioda asporto, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro e nessuno potrà bere da contenitori di vetro. Neanche portati da casa. Per chi dovesse violare i divieti è prevista una sanzione fino a 500 euro.Sono esplicitamente l'accensione di artifici pirotecnici che non facciano parte di manifestazioni pirotecniche autorizzate dall'amministrazione comunale ed è vietato tenere comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza.