Distacco della placenta, il bambino ​nasce morto ma salvano la madre

di Alvise Sperandio

MESTRE Il parto era ormai imminente, ma quella che avrebbe dovuto essere una gioia immensa, attesa e preparata da nove mesi, purtroppo si è trasformata in una tragedia difficile da affrontare. Un bambino prossimo a vedere la luce è nato morto a causa di un improvviso distacco di placenta che ha messo a serio rischio la vita anche della madre, salvata dalla fortunata circostanza di trovarsi in quel momento in ospedale per effettuare un monitoraggio di routine ma anche dalla capacità degli operatori. I fatti, avvenuti all'ospedale dell'Angelo, per i quali ci sarebbe un esposto in Procura, risalgono allo scorso settembre. A quanto viene riferito dall'Ulss 3 Serenissima la paziente, una donna di origini straniere, non era seguita dai sanitari con particolari precauzioni oltre a quelle