VENEZIA - Ci sono il tema della Biennale d'arte attualmente in corso, le specialità culinarie veneziane come poenta e schie o il passarin, e gli amori che Venezia favorisce o cementa. Quasi una rivincita, e un ulteriore gran successo professionale, per il noto grafico e regista veneziano Lucio Schiavon, che ha firmato un'intera collezione composta da quattro orologi dedicati a Venezia per il celebre marchio svizzero Swatch: «Negli anni Ottanta mio fratello si era comperato con i suoi risparmi uno Swatch nuovo - racconta Lucio - che piaceva anche a me e così, a sua insaputa, da buon fratello minore l'ho indossato».

Disegna quattro Swatch dedicati alla Serenissima

Qualcosa però, doveva accadere: «Ero andato a giocare non ricordo bene se a basket o a calcio - prosegue - e una pallonata mi era arrivata proprio al braccio, rompendo l'orologio dalla cassa al cinturino; tornai a casa in lacrime, e mia madre mi costrinse ad andare a lavorare per ricomperarlo, così passai in una fioreria l'estate e poi le feste di Natale». Oggi il lieto fine: «Penso che sia il momento di ricomprarglielo con la mia grafica, e sono sicuro che mio fratello mi dirà Non voglio questo, ma lo stesso che mi hai rotto trent'anni fa!» Simpatico aneddoto a parte, da qualche giorno i nuovi orologi troneggiano al momento nelle vetrine del negozio Swatch di Venezia, nonché sul sito on-line del marchio (dove sono pure personalizzabili, scegliendo il particolare preferito): «Un modello è dedicato a Il latte dei sogni - specifica Lucio - titolo della Biennale d'Arte, che in realtà doveva uscire contemporaneamente all'inaugurazione ma è slittato, poi vi è Venezia a tavola con le nostre specialità gastronomiche, quindi due diversi Venezia mon amour, classica ispirazione alla Venezia degli innamorati». Tutto è partito dai manifesti di Lucio Schiavon dedicati a Venezia 1600, con i personaggi veneziani riletti nel suo ormai riconoscibile stile, affissi in diversi luoghi urbani, che hanno attirato l'attenzione di un responsabile della Swatch, che poi lo ha contattato. Manifesti recentemente esposti, assieme ad altri lavori, in diverse località greche, in una mostra itinerante che ha suggellato un ideale gemellaggio culturale tra Venezia e la Grecia.

«Uno dei miei personaggi raffigurava Isabella Teotochi Albrizzi - aggiunge Lucio - intellettuale e letterata celebre per il suo salotto, originaria di Corfù, e inaspettatamente ad una inaugurazione ho conosciuto la discendente!» Schiavon oggi si può considerare un portavoce della Venezia contemporanea: «Non è il mio proposito, ho sempre spaziato in più ambiti e temi, ma certo le radici emergono e ne sono fiero». Ulteriore importante lavoro, a conferma di un positivo momento artistico e professionale, a settembre uscirà il manifesto e il catalogo della Biennale Musica, sue le illustrazioni: «Ho lavorato su suggestioni musicali e sul concetto di suono - conclude Schiavon - utilizzando linee più astratte come il rigo musicale, e minori colori».