JESOLO – Una Pasqua da tutto esaurito, con hotel sold out per l’intero weekend e migliaia di giovani provenienti da tutto il nord Italia. Nel complesso non ci sono stati gravi episodi e i controlli attuati dalle forze dell’ordine hanno evitato tensioni e problemi. Ha funzionato anche l’ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco Valerio Zoggia che vietava il consumo e la detenzione di alcolici in pubblico, spiaggia compresa. In questo modo si è cercato di evitare assembramenti ed eccessi potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza degli ospiti. I controlli sono stati rigorosi, grazie al presidio messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale presente anche con l’unità cinofila. Le forze dell’ordine hanno presidiato costantemente l’arenile compreso tra piazza Mazzini e piazza Aurora, ma anche le vie limitrofe. Fino a ieri sera non risultavano sanzioni comminate, nonostante i tanti giovani presenti sulla spiaggia per la classica gita di pasquetta. Qualche problema sabato notte per schiamazzi e dei spintoni tra giovani e per un 30enne ubriaco, residente a Jesolo, che infastidiva gli esercenti di piazza Mazzini. Sanzionato dagli agenti della Polizia locale, è stato riaccompagnato a casa. Ieri, invece, a preoccupare era soprattutto l’arrivo di pullman organizzati da tutto il Veneto, che hanno trasportato in città centinaia di giovani per una giornata di festa. Il timore era quello che si ripetessero le scene del passato, con giovani ubriachi, schiamazzi e risse. Cinquanta i bus arrivati, a bordo giovani tra i 15 e i 20 anni. Tutti i mezzi sono stati intercettati e ispezionati dalle forze dell’ordine nei pressi di piazza Internazionale, con gli occupanti controllati dagli stessi agenti che hanno ribadito i contenuti dell’ordinanza mentre i pochi alcolici aperti sono stati tutti gettati. Successivamente la grande marea di giovani si è distribuita tra la spiaggia e via Bafile, quindi tra i locali e i chioschi compresi tra piazza Mazzini e piazza Brescia, molti dei quali si erano organizzati con un proprio servizio di sicurezza

A riaprire per la notte di Pasqua sono state anche le discoteche Il Muretto e il King’s, che hanno inaugurato la stagione con migliaia di giovani tornati a ballare di fatto come accadeva nell’epoca pre-covid, rispettando il protocollo previsto, ovvero biglietti nominali, green pass e obbligo di mascherina ma non in pista. Per i gestori si è trattato di un successo e di un ritorno alla normalità dopo due anni di chiusure forzate e restrizioni. «È stata una grande emozione – ha detto Riccardo Checchin, gestore del King’s - rivedere la sala principale gremita di clienti, vederli danzare, sorridere e cantare al ritmo delle hit del momento. E’ stato un inno alla vita, un tributo alla speranza e ad un ritorno finalmente alla normalità». Sul fronte delle presenze oltre alle migliaia di pendolari, sono stati tantissimi gli ospiti che hanno scelto Jesolo per il weekend con i 100 hotel aperti al completo fino a ieri o quasi. Numerosi anche gli ospiti stranieri, soprattutto dalla Germania e dalla Svizzera il cui arrivo rappresenta un segnale decisamente incoraggiante per l’estate. Sul fronte della viabilità il traffico è stato molto intenso per tutto il fine settimana. Se ieri mattina lungo via Adriatico si sono registrati soliti rallentamenti in entrata, le code nel senso opposto si sono materializzate già attorno alle 15. Prima con il blocco dia via Adriatico in direzione Mestre e Treviso. Bloccata in rapida sequenza anche via Roma destra e le altre strade interne. La situazione si è normalizzata solo a sera inoltrata.