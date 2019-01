Good Music addio, dopo 38 anni chiude lo storico negozio di dischi. «Colpa delle vendite online»

di Filomena Spolaor

MESTRE - L'ultimo giorno di apertura dello storico negozio di dischiè stato ieri. «Le evoluzioni dellami hanno messo in difficoltà» confida il titolare Massimo Bianchini, per gli amici Max. La tapparella sulle vetrine in via Brenta Vecchia, un punto di riferimento culturale per gli appassionati di musica in città, erano abbassate. Facevano ombra ai fogli colorati appesi, che ancora annunciavano qui vendita vinili da collezione, questo negozio non fornisce più il servizio di emissione biglietti per eventi sportivi, concerti e spettacoli, gli sconti su stock con i maxi singoli di musica dance con la valigia.