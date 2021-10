Si diploma da privatista in pianoforte a 17 anni, Vera sulle orme del fratello Elia

MARCON - Diploma in pianoforte da privatista a soli 17 anni per Vera Cecino, conseguita al conservatorio B. Maderna di Cesena. Vera, che risiede nel Trevigiano, è allieva della maestra Maddalena De Facci presso l'associazione Iris Musica di Marcon. Un traguardo ragguardevole, che va ad aggiungersi a quelli raggiunti in età precoce da altri ragazzi della scuola musicale frequentata da Vera. «Lo possiamo definire un successo simbolo di resilienza da parte sia di Vera che di altri adolescenti commenta la maestra De Facci - che, pur costretti negli ultimi due anni a una vita alquanto anomala e costellata di limiti e lezioni on line, hanno saputo trovare la determinazione di perseguire importanti obiettivi».

Con questo titolo Vera sarà tra gli ultimi studenti in Italia ad aver concluso l'iter dei dieci anni di studi previsti dal programma ministeriale del precedente ordinamento che consentiva di svolgere gli studi interamente da privatista. In questi anni Vera, che ha cominciato a suonare il pianoforte a soli cinque anni, ha integrato la propria formazione, da sempre curata dalla maestra De Facci, con la partecipazione a numerosi concorsi pianistici nell'ambito dei quali ha ottenuti prestigiosi premi (oltre 50 primi premi) e la frequenza di masterclass con pianisti di fama mondiale. In ambito internazionale ha vinto il 1. premio all'International piano competition Caesar Franck di Bruxelles ed è risultata semifinalista al 5. International Franz Liszt Competition for Young Pianists di Weimar (Germania), nonché finalista e vincitrice del 2. premio al IX Isidor Bajic Piano Memorial di Novi Sad (Serbia). Pur non essendo nata in una famiglia di musicisti, Vera condivide la passione per il pianoforte con il fratello Elia, 20 anni, che tre anni fa aveva raggiunto lo stesso risultato nel medesimo conservatorio e che si sta attualmente affermando tra i giovani pianisti più interessanti nel panorama europeo.