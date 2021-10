SPINEA - Settimane di ricerche, negli uffici comunali, per trovare un parente in grado di confermare le generalità di un uomo, trovato morto nel suo appartamento. Una triste vicenda, avvenuta a Spinea, mette in luce il dramma che, soprattutto a causa dell'isolamento causato dal Covid19, tante persone stanno vivendo. A lanciare l'allarme, a inizio ottobre, erano stati i colleghi di lavoro dell'uomo, un 62enne spinetense che viveva solo in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati