Addio alla roccia “Tita” Panzanato, uomo e stopper d’altri tempi: giocò con Inter, Napoli e Vicenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dino "Tita" Panzanato è morto oggi a 81 anni: era uno stopper vecchia maniera, alto 179 cm per 73 kg di peso, approdò alla prima squadra della Mestrina - lui nativo di Favaro Veneto - a 20 anni, nel 1958-59, e collezionò 25 presenze. L'anno seguente fu chiamato al L.R: Vicenza dove giocò per 4 stagioni esordendo il 20 settembre 1959 in Juventus-L.R. Vicenza (4-1). Giocò poi nell'Inter di Herrera (era la riserva di un certo Guarnieri), nel Modena e nel Napoli, nel quale disputò ben nove campionati.«Dino “Tita” Panzanato da Favaro Veneto, stopper roccioso, uomo d’altri tempi» lo ricordano oggi gli amici sui social