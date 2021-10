Dimentica di inserire il freno a mano, l'auto vola nel Lemene

PORTOGRUARO - L'auto parcheggiata senza freno a mano finisce nel canale. È accaduto questa mattina, mercoledì 27 ottobre, a Portogruaro dove un'automobilista ha dimenticato di inserire il freno. La Ford Ka, parcheggiata in piazza Dogana, è scivolata lentamente nel fiume Lemene spinta dalla pendenza del tratto di piazza. Fortunatamente a bordo non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale con i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori di Mestre per recuperare il veicolo. Negli ultimi mesi sono almeno tre le auto recuperate in quel tratto di fiume.