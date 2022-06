Diego Bottacin investito da un'auto in vacanza: ricoverato con fratture multiple

L'ex sindaco di Mogliano, ex consigliere regionale e coordinatore veneto della Margherita, Diego Bottacin, 62 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale in Sicilia dove era in vacanza. E' lui stesso a raccontarlo oggi su Facebook: «Purtroppo il mio viaggio siciliano è finito sabato sera - scrive - un’auto mi ha investito e sono ricoverato ad Agrigento con un bel po’ di ossa rotte (diverse coste, sterno, clavicola). Grande rammarico per aver dovuto interrompere un viaggio bellissimo, sicuramente il più vario ed interessante dei ciclioviaggi che ho fatto. D’altronde, data la dinamica dell’incidente, sono davvero fortunato di essere ancora qui e di potervi scrivere… Un abbraccio fortissimo a tutti e grazie di cuore per la compagnia che anche quest’anno mi avete fatto».