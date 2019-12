Tomaificio cinese con 10 bengalesi "in nero": assunti part-time, ma lavoravano di notte e nei festivi

Dieci lavoratori «in nero», 4 dei quali clandestini in Italia, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Mirano e dagli ispettori della Direzione regionale dell'Inps durante un controllo eseguito in un tomaificio della Riviera del Brenta. Oltre alla manodopera completamente in nero, nei due laboratori dell'azienda, gestita da un cittadino cinese, sono stati individuati ulteriori 18 lavoratori irregolari che, formalmente assunti con contratti part time, erano impiegati in realtà a tempo pieno, compresi i giorni festivi e nelle ore notturne.



Cosa che è stata accertata dagli investigatori grazie anche a sopralluoghi mirati ed analizzando i consumi elettrici e l'elevata quantità di merce prodotta. L'impresa era gestita da un cinese che si avvaleva prevalentemente di connazionali e di cittadini del Bangladesh, nei confronti dei quali ha omesso versamenti contributivi per circa 70.000 euro in 9 mesi di attività.



Il titolare è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per le inosservanze della disciplina sull'immigrazione. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA