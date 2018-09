Diciottenne esce di scuola e viene seguita, aggredita e rapinata

di Monica Andolfatto

MARGHERA - Scesa dall'autobus,. È arrivata a casa sotto choc, agitata e impaurita. Di corsa. Quasi non riusciva a parlare. E quando la madre si è resa conto di cosa fosse successo ha chiamato subito la polizia. Così la ragazza ha raccontato tutto anche agli agenti della Volante che l'hanno raggiunta nell'appartamento di: era ancora sconvolta e quasi stentava a credere che fosse successo proprio a lei.LA CRONACANon è stato facile ripercorrere le fasi di quello che per la studentessa 18enne è stato vissuto come un incubo. Qualche giorno fa. Uscita da scuola verso le 13 a Venezia, a piazzale Roma è salita sul 6 come sempre per rientrare a Catene e come sempre il mezzo dell'Actv era strapieno di gente.E c'era pure un passeggero che la fissava in maniera insistente, quasi molesta. Lei si è spostata e si è avvicinata all'uscita fino a che è scesa. Si è quindi incamminata verso l'abitazione e a quello sconosciuto non pensava nemmeno più. Erano le 13.45. All'improvviso, in via Scattolin, è stata sorpresa alle spalle. Qualcuno l'ha afferrata con violenza per i capelli: giusto il tempo di girarsi e riconosceva l'uomo dell'autobus che non la lasciava andare nonostante lei gridasse e tentasse di divincolarsi.Per tutta risposta il criminale l'ha spinta contro il muro e l'ha immobilizzata: voleva i soldi. Lei ha cercato di dirgli che non ne aveva, solo pochi spiccioli. Le ha strappato al borsa e in effetti ha trovato appena 10 euro. È in quel momento che la neomaggiorenne, nemmeno lei sa come, si è liberata dalla stretta ed è scappata , correndo il più veloce che poteva. Temeva di essere inseguita e non ha avuto nemmeno il coraggio di voltarsi a controllare, fino a che non si è trovata davanti all'ingresso di casa. Conclusa la testimonianza, i poliziotti la tranquillizzano: i segni della colluttazione li porta sotto il collo, ma non vuole andare in ospedale. Le indagini sono tutt'ora in corso. Così come si sta indagando su un altro episodio analogo ma non simile.altra rapina, stavolta ai danni di un ragazzo, l'altro ieri, verso le 18.15 in via Ulloa, all'imbocco del sottopasso. Lo hanno affrontato in tre, due giovani magrebini e una ragazza: uno dei due maschi era armato di coltello e lo ha puntato contro la vittima. Si sono fatti consegnare i contanti, appena 10 euro e po sono fuggiti verso la stazione dei treni e quindi su via Piave. L'allarme è stato dato dalla Polfer cui il derubato sui è rivolto ancora trafelato. Si spera che dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere installate in zona possano emergere dettagli utili all'identificazione di componenti del trio.Monica Andolfatto© RIPRODUZIONE RISERVATA