Diagnosi "omessa": il bimbo nasce down. Risarcimento di mezzo milione

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Non diagnosticarono ladel feto, l'Aulss condannata a pagare. A tanto ammonta la condanna del Tribunale Civile di Pordenone (giudice dott. Francesco Tonon) nei confronti dell’AULSS 4 Veneto Orientale e delall’epoca dei fatti per responsabilità medica conseguente all'del bambino di una, residente nel portogruarese.La gestante si rivolge al primario per essere seguita al meglio nel corso della sua prima gravidanza. Si sottopone agli esami ematochimici ed ecografici indicati dal medico, che, omettendo di acquisire i necessari dati biochimici (ottenibili con il Duo Test) e di elaborarli insieme agli altri dati ecografici al fine di valutare il rischio calcolato di Trisomia 21. Nel 2012 inizia la battaglia giudiziaria dei genitori del piccolo, che si affidano agli avvocatidello studio legale "Liut & Partners" per ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria presso cui lo stesso prestava servizio in libera professione.La consulenza tecnica disposta dal Tribunale e affidata al prof. Carlo Moreschi e al dott. Giovanni Del Frate. All'esito della causa civile promossa dagli avvocati Liut e Giraldo, affiancati dai ginecologi dott. Bruno Brambati di Milano e dott. Vincenzo Cara già primario a Portogruaro, è emerso che il sanitario