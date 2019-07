Hotel Des Bains, una storia lugna 119 anni... ma da 10 il suo "cuore" non batte più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO DI VENEZIA - (L.M.) Oggi,. Il 25 luglio del 1900, l'entrava in attività a pieno regime. L'inaugurazione ufficiale avvenne qualche settimana prima, il 5 luglio 1900, con una grande e sfarzosa festa che salutò il primo grande albergo del Lido, in stile liberty, progettato e realizzato dai fratelli veneziani Raffaello e Francesco Marsich.Nel gioco delle date, però, ce ne è anche un'altra che evoca ben altri stati d'animo: ricorre quest'anno il decennale della chiusura dell'hotel in lungomare Marconi 17, che dall'ottobre 2009 non ha più riaperto come albergo. Fu quello l'inizio della fine per uno degli edifici più rappresentativi del Lido e più conosciuti al mondo. A volerne la chiusura fu la cordata padovana di Est Capital, presieduta dal professor Gianfranco Mossetto, che annunciò grandi progetti, falliti uno dopo l'altro, mentre Est Capital ha avuto un colossale crack finanziario.