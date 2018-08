Derubato del beauty mentre è al sole in spiaggia: il ladro fa poca strada

BIBIONE - Un cittadino ungherese, di 33 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto in spiaggia. Erano da poco passate le 18 di domenica, quando è giunto l'Sos di una persona che era stata derubata, mentre stava godendosi il sole sulla battigia. I militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del ladro, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla vittima del furto, che stava a propria volta cercando di fermare l'autore, dopo un breve inseguimento sulla sabbia.



Bloccato dai carabinieri, addosso allo straniero sono stati trovati due occhiali da sole di marca e una modesta somma di denaro, che si trovavano all'interno di un beauty di proprietà della vittima. Sono stati anche rinvenuti altri oggetti che, con tutta probabilità, erano stati sottratti ad altri ignari bagnanti: sul materiale sono in corso accertamenti. Il cittadino ungherese è stato trasferito in carcere a Pordenone.

