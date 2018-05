Tablet rubato nel viaggio verso Venezia: denunciato l'autista del bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Nel settembre dello scorso anno, durante un viaggio su un autobus low-cost, una ragazza italiana ha subito il furto del proprio tablet e giunta da La Spezia a Venezia ne ha fatto denuncia. Gli uomini del Commissariato di Mestre hanno così aperto le indagini che si sono concluse mercoledì con ladi uno deglidelSi è potuto risalire al soggetto attraverso l’acquisizione deldel codice imei. Infatti risulta che suldella donna siano state: P.G. italiano di 55 anni, che interrogato sui fatti ha dato dell’accaduto una versione inverosimile.L’uomo ha sostenuto diquando tutti i passeggeri erano ormai andati via e di averlo portato in sede per la riconsegna. A suo dire il responsabile lo avrebbe incaricato di occuparsi della riconsegna personalmente, considerato che conosceva le fattezze della donna. Sosteneva dunque di avere inserito le proprie SIM nel tablet al solo fine di rintracciare la legittima proprietaria. L’hanno reso non credibile il racconto e gli sono costati una denuncia per furto.