Donna denuncia dentista abusivo e gli chiede 50mila euro di danni

VENEZIA - È stato denunciato per lesioni, in relazione ad una protesi dentaria che provocò non pochi problemi ad una paziente e, nel corso dell’inchiesta, si è scoperto che non è un dentista, ma un semplice odontotecnico. Maurizio Doria, 70 anni, residente a Mogliano Veneto, un tempo con studio a Cannaregio, è stato citato a giudizio di fronte al giudice penale di Venezia, Daniela Defazio.



Il processo a suo carico si è aperto ieri mattina con la deposizione della donna che ha sporto querela, una settantaquattrenne di Castello, la quale si è costituita parte civile con gli avvocati Augusto Palese e Gian Luca De Biasi, reclamando un risarcimento di 50 mila euro per i danni sofferti.

