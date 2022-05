A Venezia nasce il dentista a domicilio: accompagnato dall'odontotecnico va a casa dei pazienti

VENEZIA - A Venezia nasce il dentista a domicilio: per la prima volta gli odontoiatri dell'ospedale per calli, ponti e isole a casa dei più fragili. Ogni mercoledì il nuovo odontoiatra a domicilio macina decine di chilometri per il centro storico raggiungendo a piedi i veneziani in carrozzina e quelli allettati. Dopo cinque mesi di sperimentazione è nata ufficialmente la nuova figura del 'dentista a domicilio' dell'azienda sanitaria veneziana e gli odontoiatri dell'ospedale Civile di Venezia hanno già tutti i mercoledì (giorni interamente dedicati a questo servizio) pieni di appuntamenti. I pazienti fragili seguiti sono al momento un centinaio: utenti in carrozzina, allettati o con gravi problemi di deambulazione. Accanto al dentista ospedaliero in uscita, c'è sempre l'odontotecnico, che lo affianca per le impronte dentali e le prove delle protesi.

A chi si rivolge

«Per arricchire i servizi forniti ai veneziani fragili del centro storico, che ogni giorno sono costretti ad affrontare la complessità logistica della città d'acqua, l'Ulss 3 Serenissima ha deciso di costituire uno specifico servizio dentistico itinerante - spiega il direttore generale Edgardo Contato -. Venezia è un unicum, e ancor più di altre realtà ha sempre più bisogno di servizi che si articolino in modo diffuso sul suo tortuoso territorio, fino ad arrivare direttamente a casa del paziente. E quando il paziente è particolarmente fragile questa cura a domicilio diventa oggi la prassi».

I vantaggi

Il nuovo servizio a domicilio è in capo all'Unità complessa di Odontostomatologia e Chirurgia maxillofacciale di Venezia, guidata dal primario Michele Franzinelli: «Grazie a flessibilità e disponibilità dimostrate dalla nostra Azienda sanitaria, è stato possibile ideare e rendere dettagliatamente operativo un ambulatorio itinerante, capace di prendere in carico i nostri pazienti che hanno davvero bisogno, fino a varcare le porte delle loro case. Tutto questo è potuto nascere grazie alla disponibilità dell'équipe: del referente del servizio Alessandro Lobbio, chirurgo maxillo facciale, del medico odontoiatra Fabio Piaser e del personale di comparto Barbara Paganini, Velda Vianello, Molin Daniela e Giulia Terzi. Équipe che è riuscita ad andare incontro alle esigenze che la logistica veneziana richiede».

Come prenotare

L'assenza di un ambiente sterile al domicilio del paziente non consente interventi invasivi, ma è fondamentale per chi non più muoversi dal proprio letto o dal proprio appartamento la visita di uno specialista, la presa in carico, le azioni meno invasive. Per chiedere informazioni o per prenotare una visita a domicilio, l'utente non deambulante può telefonare alla segreteria di Odontostomatologia dell'ospedale Civile di Venezia al numero 041 529 4564, anche senza passare per il Cup.