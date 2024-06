VENEZIA LIDO - Individuato e isolato un "caso" di dengue al Lido. A portarlo è stato un turista sudamericano, dopo un volo intercontinentale, che è stato in vacanza al Lido. Attualmente è ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Nessun allarme, ma, come previsto, sono scattati tutti i protocolli di disinfestazione, anche a scopo preventivo. L'area che verrà sanificata è in particolare quella attorno a via Marcantonio Bragadin, vicino al luogo di permanenza e pernottamento del turista. Gli interventi saranno effettuati da una ditta specializzata da parte dell'Ulss 3 Serenissima. Dureranno alcuni giorni e partiranno da questa mattina. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune a firma del sindaco Luigi Brugnaro.

Infezioni da dengue

Mediamente in città vengono riscontrati una decina di infezioni da dengue all'anno. Di origine virale, la malattia è causata da quattro virus molto simili e viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. Le zone interessate alla bonifica sono: via Dandolo da incrocio via Pisani fino a via Dardanelli, via Pisani fino al "Centro Vettor Pisani", le vie Bragadin, Zulian, Grimani e Mocenigo, nonché pure via Lepanto (dall'incrocio con via Dandolo all'incrocio con via Jacopo Nani), via Dardanelli dall'incrocio con via Dandolo all'incrocio con via Jacopo Nani, via Jacopo de Cavalli, Istria e via Jacopo Nani.

Oggi a partire dalle ore 9.30 circa il via alla prima fase della disinfestazione su area pubblica e privata e rimozione dei focolai larvali. Da domani si passerà alla seconda fase: partire dalle 5, verrà eseguito il trattamento adulticida ad azione residuale in area pubblica e aree private. È stato ribadito, comunque, che tutto è sotto controllo, queste azioni sono intraprese, nel rispetto dei protocolli a scopo preventivo. L'ordinanza invita tutti a evitare l'abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua; a svuotare eventuali contenitori che ne avessero depositata; a tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere.