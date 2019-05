Delta Airlines, da Venezia ripartono i voli estivi diretti ad Atlanta

VENEZIA - Da domani ripartono i voli estivi di Delta Air Lines dagli aeroporti di Milano Malpensa e Marco Polo di Venezia per Atlanta, mentre dal 24 maggio, sarà la volta della ripresa del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino per il capoluogo della Georgia e hub principale del vettore americano. Lo annuncia una nota della compagnia Usa. I voli, giornalieri, saranno operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta,Air France,KLM e Alitalia. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri italiani potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti,i Caraibi e oltre. «L'Italia rappresenta il terzo mercato per traffico tra Europa e Nord America, con più di 5.500 passeggeri trasportati a tratta ogni giorno - sostiene Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa - Atlanta, d'altra parte, è il nostro principale hub, dal quale operiamo più di 1.000 voli al giorno, e l'aeroporto più trafficato del mondo».

