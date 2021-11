Delfino spiaggiato dopo la mareggiata: trovato morto sull'arenile

BIBIONE - Spiaggiato a Bibione dopo la mareggiata: niente da fare per un delfino. Il triste ritrovamento sull'arenile antistante piazzale Zenith a Bibione. Con le prime luci dell'alba sono emersi i danni provocati dalla mareggiata. Nella burrasca un delfino è finito sull'arenile. Subito è stata informata la delegazione di Bibione della Guardia costiera. Purtroppo i marinai non hanno potuto fare nulla per salvare il delfino che era già deceduto. Ora sono in corso le indagini per fare chiarezza sul decesso del mammifero la cui carcassa è stata rimossa.