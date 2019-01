Delfino spiaggiato: ha grosso taglio sul rostro I veterinari stabiliranno le cause del decesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Un(tursiups truncatus) di circa 3 metri di lunghezza e 250 chili di peso è stato rinvenuto questa mattina, senza vita, sul litorale di Bibione in prossimità del Faro.Il mammifero, morto da circa 3 giorni, risultava ancora in buono stato di conservazione e presentava unasul rostro. Il corpo dell’delfino, rimosso nel pomeriggio sotto il coordinamento del personale della Delegazione di spiaggia - Guardia Costiera di Bibione - è stato affidato alla Facoltà di Veterinaria dell’ Università di Padova che studierà l’animale per determinare le cause del decesso.