Degrado, solo due multe in un anno a chi non raccoglie le deiezioni dei cani Esposto di ​Garanzia civica

VENEZIA - In tutto il Comune di Venezia, nel 2021, la Polizia urbana ha fatto due multe ai sensi dell'articolo 34 comma 1 del Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio. Ovvero per deiezioni canine non raccolte.

E queste due sole multe sono state comminate a Venezia centro a fronte di circa 5000 animali censiti, mentre nemmeno una oltre il ponte della libertà, dove i cani sono almeno il doppio.

Le multe sono un numero irrisorio, ma basta fare una passeggiata per vedere che non è così difficile incappare o riuscire a schivare il regalino che Fido lascia per la strada.



Se poi si parla di graziosi animaletti che non amano stare al guinzaglio, in tutto l'anno il totale dei 15mila proprietari di animali hanno avuto a che fare con 20 contravvenzioni in tutto, di cui 13 nella prima parte dell'anno (11 in centro storico, una nelle isole e una in terraferma), 7 nella seconda (5 a Venezia, 2 a Mestre).



L'ASSOCIAZIONE

A fornire questi dati è Andrea Gusso, presidente dell'associazione Garanzia civica, che pur avendo l'ambizione di puntare più in alto, per qualità e tenore degli argomenti e degli obiettivi, in questi ultimi dieci anni ha guardato invece proprio per terra, per segnalare l'antipatico fenomeno in costante aumento, grazie probabilmente anche all'impunità di cui godono coloro che ignorano non solo il regolamento comunale, ma anche la buona educazione. Ed è quindi partito un esposto al sindaco, al Prefetto e all'Ulss in cui si segnala il comportamento inadeguato di alcune persone proprietarie di cani che sta assumendo proporzioni tali da destare allarme sociale.

Gusso, in questi mesi, ha richiesto un accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, ogni quattro mesi, ottenendo puntuali risposte da parte della polizia municipale. In totale dalle violazioni per mancata raccolta delle deiezioni e per non corretto accompagnamento dei quadrupedi è stato dunque raccolto un misero tesoretto di 1500 euro.



L'ESPOSTO

Nell'esposto dell'associazione si citano alcune frasi del sindaco Brugnaro che risalgono al 2015, e che aveva esordito con la frase «Cominceremo pesantemente ad educare la gente» specificando con autorevolezza che non ci sarebbero stati favoritismi e che «Se il tuo cane ha fatto la cacca pulisci, altrimenti fai a meno di portarlo in giro per strada». Ineccepibile.

«Eppure - ricorda Gusso - anche nel corso del 2019 sono state elevate soltanto due multe, una alla Giudecca e una in terraferma, per un totale di 300 euro».

Nell'esposto Garanzia civica chiedeva l'adozione di provvedimenti mirati a sanzionare comportamenti illeciti che riguardano l'abbandono di escrementi, l'utilizzo improprio dei giardini pubblici, il mancato rispetto dei regolamenti comunali e soprattutto l'adozione di provvedimenti mirati a scongiurare un'emergenza sanitaria derivante dalla presenza diffusa di escrementi e urine. E faceva presente le piste maggiormente battute e maleodoranti, in particolare dal parco Groggia alla Fondamenta della Misericordia, da Campo Santi Apostoli alle Fondamente Nove a Cannaregio, da Campo Rotto a Campo Ruga, dai Giardini della Biennale a Sant'Elena, da Campo Santa Giustina all'Arsenale, senza dimenticare i giardini della Marinaressa, a Castello, per concludere a Dorsoduro dalla Toletta all'Accademia e da Campo Junghans alla Giudecca a Sacca Fisola.

Insomma, Garanzia civica ha fornito la mappa. I contenuti non sono difficili da trovare. Più difficile e imbarazzante ingaggiare il contenzioso con i proprietari di cani distratti, colti in flagrante.



