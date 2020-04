Immobiliare, decine di compravendite bloccate: sospesi anche i termini per la prelazione

VENEZIA - Decine di contratti di compravendita bloccati a causa del decreto coronavirus che ha sospeso i termini entro i quali la Sovrintendenza ai beni culturali deve esercitare l’eventuale diritto di prelazione su case e palazzi sottoposti a vincolo. Sono numerosi i veneziani che, dallo scorso 23 febbraio, si trovano in una situazione paradossale: gli acquirenti hanno già versato il dovuto, e in alcuni casi si tratta di somme consistenti, tenute in custodia dai notai in attesa del via libera della Sovrintendenza; chi vende spesso ha necessità di incassare per poter acquistare un’altra abitazione, o per concludere altri affari. Ma non può farlo. Inizialmente la sospensione era stata fissata fino al 15 aprile, ma con la proroga delle restrizioni dovute al pericolo di diffusione del virus, è stato esteso di un ulteriore mese, al 15 maggio, e chissà se non vi saranno altre proroghe.

«Tra colleghi ci siamo confrontati e in questa situazione si trovano numerose persone - spiega il notaio veneziano Pierpaolo Doria - È un problema che si è posto a livello nazionale, ma è sentito soprattutto nelle città come Venezia, che hanno un gran numero di edifici di pregio storico e artistico, e dunque sottoposti a vincolo».

La norma che ha “bloccato” le compravendite è quella stabilita dall’articolo 103 del decreto numero 18 dello scorso 17 marzo, che riguarda la sospensione dei termini in tutti i procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con effetto retroattivo dal precedente 23 febbraio. I notai si sono interrogati se la sospensione valga anche per i termini di 60 giorni entro i quali deve essere esercitato il diritto di prelazione e da alcune Sovrintendenze italiane è giunta risposta affermativa. Dunque, tutti i rogiti siglati nei due mesi precedenti al 23 febbraio sono sospesi in attesa di una risposta che generalmente non arriva. Quasi sempre, scaduti i 60 giorni, in mancanza prelazione, vale il principio del silenzio-rifiuto. La sospensione dei termini per esercitare la prelazione rischia di creare problemi anche sul fronte tributario: l’imposta di registro sulla compravendita, infatti, deve essere versata entro 20 giorni da quando il contratto si è perfezionato, termine che normalmente decorre dalla scadenza dei 60 giorni utili per il diritto di prelazione. Ma a causa del blocco il pagamento potrà avvenire soltanto molto più tardi, esponendo l’acquirente a possibili contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

«In via generale sarebbe comunque opportuno modificare le procedure per la prelazione - conclude il notaio Doria - se fosse possibile chiederle subito, nel momento in cui vi è l’intenzione di vendere l’immobile, l’iter sarebbe molto più snello».



