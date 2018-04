Turisti cafoni addio? Ecco il decalogo delle buone maniere per chi prenota una vacanza a Venezia

di Vettor Maria Corsetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Arriva ilper chivia. Grazie a un accordo con il portale di prenotazione Expedia, Venezia si propone come la prima città al mondo nella trasmissione di buone pratiche per il turista. L'iniziativa costituisce un affinamento della campagna Enjoy Respect Venezia. E sin dalle sue prime battute è seguita con il massimo interesse dalle altre città d'arte italiane, che a breve potrebbero stipulare con Expedia accordi della medesima natura.Il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice: all'atto della prenotazione della propria vacanza nella città lagunare il turista riceve contemporaneamente il link di Enjoy Respect Venezia, dal quale può ricavare informazioni utili come il decalogo del turista responsabile, la mappa delle aree di ristoro e dei bagni pubblici, precisazioni sui comportamenti non consentiti nella città storica e relative sanzioni amministrative, l'elenco degli itinerari sostenibili, informazioni di massima sui musei civici veneziani, la mappa delle strutture ricettive, la stima dei visitatori previsti quotidianamente e persino ragguagli sugli effetti dell'alta marea in tutta la città, allo scopo di replicare in tempo reale a eventuali fake news da parte di giornali e televisioni straniere...