VENEZIA - «Un avanzo di balera», la spietata definizione è di Enzo Biagi, scritta quando l'ondata di fango scatenata da Tangentopoli stava coprendo buona parte della classe politica ed era facile "sparare" sui potenti in caduta libera. «Vorrei che mai più accadesse che si parlasse di lui in modo volgare, calunnioso e stupido, come si è fatto», parole di Giorgio Napolitano, ormai vecchio e malato che ha voluto rendere omaggio, a pochi giorni dalla morte, a Gianni De Michelis. Due visioni diametralmente opposte, una irridente e perfida, quanto efficace nel gioco di parole usato dal grande giornalista, l'altra rispettosa del passato del «magnifico ministro», che il Presidente emerito ha celebrato con riconoscenza. In mezzo c'è tutto e il contrario di tutto ciò che si possa dire su Gianni De Michelis, grande politico, eccellente ministro (Partecipazioni Statali, Lavoro ed Esteri e anche vicepresidente del Consiglio), fine tessitore (la trattativa con i sindacati sul taglio della "Scala mobile" e la firma del trattato di Maastricht lo hanno visto grande protagonista), ma anche anticonformista e politicamente poco corretto (dalle notti in discoteca, ai capelli lunghi, al clan di fidatissimi collaboratori che ha traghettato da Venezia ai Palazzi romani del Potere).

ERRORI E SUCCESSI

Un "Irregolare", come titola Paolo Franchi nella biografia pubblicata da Marsilio, la casa editrice che fu di Gianni assieme al fratello Cesare. Un ritratto dell'uomo, che non fa sconti sugli errori commessi (alcuni riconosciuti dallo stesso Gianni negli anni del viale del tramonto), ma soprattutto una biografia che non ha nemmeno remore nel riconoscerne la grandezza di uomo di Stato, politico visionario, capace di grandi intuizioni, quasi profetiche. Nel 1981 venne invitato alla Columbia University di New York a tenere una lezione di politica. Il titolo che scelse per la conferenza era "Communism is dead", annunciando e motivando la morte del comunismo otto anni prima della caduta del Muro di Berlino e dieci prima della fine dell'impero sovietico. Nel 1991, parlando a cena con alcuni giornalisti, tra cui lo stesso Franchi, firma del Corriere della Sera, dice testualmente: «Fra vent'anni le migrazioni saranno, assieme all'ambiente, la priorità più grande. Attraverseranno il Mediterraneo a milioni». E ancora l'intuizione della necessità di una governance mondiale che già appariva «troppo pesante per le sole spalle degli Stati Uniti».

LA CARRIERA

Era un politico, ammalato di politica, come lui stesso diceva con orgoglio. Una passione che lo ha preso sin da ragazzo, ai tempi dl liceo Marco Polo, la scuola bene di Venezia, dove ha conosciuto un altro giovane promettente, Massimo Cacciari. Mai amici, certamente rispettosi del peso specifico dell'altro, destinati a diventare indiscussi leader di due sinistre veneziane. Gianni entra giovanissimo nel Psi, si iscrive alla sezione di San Barnaba dove incontrerà un compagno di strada da cui presto prenderà le distanze, Toni Negri, teorico del marxismo operaista, distante dal riformismo lombardiano che praticava De Michelis. La storia dirà poi, che Toni Negri, che teorizzava la rivoluzione proletaria, era "un compagno che sbagliava".

La formazione del giovane Gianni si completò a Padova, nella facoltà di Chimica. Ma la vera "università" politica di De Michelis fu Porto Marghera, allora popolata da oltre 30mila operai e roccaforte del Partito Comunista. Lui era sempre lì, a distribuire volantini in ciclostile, a partecipare alle assemblee, a subire le contestazioni. Ad imparare dal basso, lui che proveniva da un'agiata famiglia borghese: il padre ingegnere e progettista di numerosi brevetti, la madre chimica, casa sul Canal Grande, Palazzo Barbabò. E Gianni imparò in fretta, come dimostra la sua folgorante carriera politica che lo portò a diventare ministro a quarantott'anni (come lui aveva spavaldamente previsto già anni prima). Un'ascesa interrotta da Tangentopoli, che Gianni (35 avvisi di garanzia) pagò soprattutto sul piano interiore, distrutto dal crollo della politica in cui tanto aveva creduto, ma molto meno sul piano penale: uscirà quasi indenne dai processi cavandosela con due patteggiamenti. Ma non si rialzerà più, nonostante i tentativi personali di tenere in vita le macerie del vecchio Psi e l'approdo nell'area di Berlusconi che lo porterà anche ad un seggio europeo. La luce dentro - nonostante il carattere combattivo - era spenta. Si sentiva marchiato. Respinto da Ca' Foscari che non lo volle nuovamente in cattedra. Gli offrirà un lavoro Renato Brunetta, allora ministro per la Pubblica amministrazione. Una consulenza da 40mila euro lordi all'anno. Una scrivania in un angolo del ministero. Sic transit gloria mundi.