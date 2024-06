JESOLO - Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha emesso cinque Daspo Willy a cinque minori che si sono resi responsabili di rapine ai danni di coetanei a Jesolo. Il provvedimento segue l'indagine della Divisione Anticrimine e del Commissariato di Jesolo dopo tre denunce presentate da alcuni giovani, che avrebbero subito, in due diverse serate, l'aggressione, il furto di denaro, di oggetti preziosi e indumenti di marca nella zona centrale della località balneare interessata dalla movida notturna.

Daspo Willy

Sono stati così individuati cinque minori poi denunciati per rapina. Per loro è stato interdetto l'accesso al litorale ed all'intera area della movida della città di Jesolo con specifica indicazione di vari esercizi e locali di pubblico intrattenimento per il periodo di un anno. Dall'inizio del 2024 sono stati inoltre emessi 35 avvisi orali (rispetto ai 26 dello stesso periodo dell'anno precedente). Inoltre, sono stati disposti 26 Divieti di Accesso ad aree urbane in aumento rispetto al 2023. Tali provvedimenti consentono di inibire l'accesso a determinati soggetti, con precedenti penali e responsabili di condotte pericolose, a specifiche zone urbane, al fine di tutelare il decoro di alcuni luoghi della città, con l'intento di prevenire quelle condotte che non ne permetterebbero la serena fruizione da parte dei cittadini.