Razzia dei ladri nella darsena: rubati i motori delle barche

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Ladri in azione nella darsena della Jesolo Turismo, la società partecipata dal Comune. E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando alcuni ignoti si sono introdotti nell'area della darsena International, nella zona del faro. La loro è stata un'azione durata pochi minuti, con molta probabilità facilitata dal fatto che questa parte della città, anche in questo momento dell'anno, non è molto frequentata da residenti e turisti. La loro è stata un'azione...