Danno alle fiamme una colonia felina per gioco, arrestati due giovani di Cavarzere

CAVARZERE - Avevano dato fuoco per gioco a un ricovero per gatti. Una bravata che costerà cara a tre giovani del posto: un 20enne e un 19enne sono stati arrestati, mentre un terzo ragazzo, un 17enne è stato denunciato a piede libero. Il trio era stato sorpreso mentre stava incendiando delle casette per il ricovero di una colonia felina a Acquamarza di Cavarzere. I carabinieri hanno proseguito con le perquisizioni in casa e hanno trovato accendini e contenitori di sostanze infiammabili. I due arrestati sono agli arresti domiciliari: il trio, inoltre, per i carabinieri avrebbe già colpito in passato con atti vandalici simili nei comuni di Cona e Cavarzere l'anno scorso, in particolare bruciando numerosi cassonetti.