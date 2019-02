Del Giudice, esce il "nuovo" Atlante dell'autore che non può più scrivere

di Raffaella Ianuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Torna in libreria lo scrittore che non può più scrivere. Domani esce per Einaudi una nuova edizione di Atlante occidentale di Daniele del Giudice, l'autore romano da una vita a Venezia. A 34 anni dalla prima stesura, il volume viene riproposto arricchito dal diario della visita che Del Giudice fece, tra il 7 e il 12 maggio del 1984, al Cern di Ginevra prima di scrivere queste pagine ricche di letteratura e tecnologia. Inedita anche la veste tipografica: la foto del treno dell'edizione del 1985 è ora sostituita da...