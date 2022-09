Daniela Procida, manager di Save-Aeroporto Venezia muore prematuramente: l'azienda le dedica una borsa di studio per il master Ciset

VENEZIA - Daniela Procida, manager di Save-Aeroporto Venezia è morta prematuramente nel novembre 2021: l'azienda le dedica una borsa di studio. «Il Gruppo SAVE (aeroporti Venezia, Treviso, Verona e Brescia), SEA SpA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate) e GESAC SpA (aeroporto di Napoli e Salerno) hanno concesso un’erogazione liberale a CISET del valore complessivo di euro 7500 a sostegno delle finalità del Master in Economia e Gestione del Turismo di Ca’ Foscari - Ciset in onore di Daniela Procida, mancata prematuramente pochi mesi fa, il cui ricordo è ancora vivido nei luoghi dove ha lavorato», fanno sapere in un comunicato.

Ex masterina dell’edizione 2001-2002, Daniela Procida avviò la sua carriera nel settore aeroportuale prima come Airlines Manager alla Gesac-Aeroporto di Napoli e poi come Airlines & Destination Marketing Manager alla SAVE-Aeroporto di Venezia.

L’importo sarà utilizzato per garantire la copertura dei costi di iscrizione di uno/a alunno/a meritevole al Master stesso, cui sarà assegnato un posto, proprio in memoria di Daniela, in occasione dell’edizione 2022-2023 del Master le cui iscrizioni si chiudono il prossimo 26 settembre. A questo posto possono candidarsi residenti in Campania (regione di provenienza di Daniela) che intendono frequentare la 30° edizione del Master in Economia e Gestione del Turismo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Management, e Ciset.

Entusiasta e appassionata del suo lavoro, Daniela Procida era sempre rimasta in contatto con i suoi compagni di corso e con il CISET dando testimonianza della sua professionalità e disponibilità ai futuri giovani colleghi, che si apprestavano ad iniziare il loro percorso di Master.

Tra i pochissimi master in Italia che possono vantare una longevità di tre decenni, il corso di studi (che vanta una community di oltre 700 ex-masterini, molti dei quali ricoprono ruoli apicali in aziende del settore turistico) ha sede al Campus dell’Università Ca’ Foscari a Treviso e prevede lezioni in aula da novembre ad aprile, a cui seguono i tirocini.