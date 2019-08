Neppure una norma antincendio rispettata al dancing Caraibi di Sottomarina

di Diego Degan

SOTTOMARINA (CHIOGGIA) - Gli? Tutti e sette con la. Lea norma di legge? Inesistenti. Le? Una sola e ingombrata da arredi senza certificazione ignifuga. Il? Occupato dalle auto parcheggiate. I clienti? Il doppio del consentito. Non hanno praticamente trovato una regola della normativa antincendio che fosse rispettata, venerdì scorso, la polizia locale e la polizia di Stato, quando hanno effettuato un sopralluogo al, nella cosiddetta zona Reduci di Sottomarina. Il locale, nato 25 anni fa, come luogo di ritrovo per amanti del liscio, ora si rivolge anche ad un pubblico più giovanile e il controllo voleva verificare l'eventuale somministrazione di alcolici a minori e il rispetto delle norme di sicurezza. Il risultato è stato allarmante: in caso di incendio, o anche solo se qualcuno avesse voluto