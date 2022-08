SAN MICHELE - “Gigi la legge”, un film con il vigile di San Michele al Tagliamento Pier Luigi Mecchia. Per il suo terzo film Alessandro Comodin ha deciso non solo di fare ritorno a casa, nel suo Friuli, ma addirittura di eleggere a protagonista un membro della sua famiglia, lo zio vigile, cioé il sanmichelino Pier Luigi Mecchia, in arte “Gigi la legge”.



A LOCARNO

Il film di Comodin, seconda opera italiana presentata in concorso al Locarno Film Festival 2022, conferma la voglia del regista di proseguire nel suo cammino di sperimentazione libera, svincolata dal giogo di una trama tradizionale e del linguaggio mainstream. «Non credo alle storie - afferma Comodin -. La credibilità per me è fondamentale. Non puoi lavorare cinque anni su una storia se non ci credi a una storia e io prima di tutto cerco di fare film che piacciano a me. Mi attacco alla vita delle persone e vivo insieme a loro. Adesso che sono invecchiato dovevo confrontarmi col mondo vero - ha ribadito Comodin -. Così ho invitato a cena mio zio Gigi e gli ho proposto il progetto. Non potevo immaginare il film senza di lui, ma il lavoro è stato lungo e complesso. Dovevo trovare la giusta distanza»

PROTAGONISTA

A San Michele Pier Luigi Mecchia è già un “personaggio”, un uomo di legge ben noto in paese per essere il vigile urbano buono, «quello che non mette le multe, ma che ti dice “Vai piano”». In paese c’è la leggenda che sia buonissimo (ora è passato a nuovo incarico come messo).

Nel film Pier Luigi è una persona complicata, tenero ma anche molto duro. «Accettare di fare un film non è stato affatto semplice - spiega Mecchia -. Mi sono preso del tempo per pensarci su, ma alla fine ho accettato perché era mio nipote a chiedermelo e gli voglio molto bene. Vive all’estero da molti anni e questo era un modo per stare vicini, ma ero pieni di dubbi. Non sono un attore, e se non sono capace che figura ci faccio? E poi la lavorazione è stata durissima».

LA STORIA

Alessandro Comodin ha costruito “Gigi la legge” intorno alla figura dello zio. I luoghi che si vedono e i personaggi con cui interagisce sono tutti reali e fanno tutti parte della sua vita, aD esclusione della collega Paola, interpretata da Ester Vergolini, che fonde due personaggi presenti in sceneggiatura. «Per Paola cercavamo una persona che non fosse un’attrice. Ester è ostetrica e lavora di notte, così abbiamo inventato l’espediente della radio che nel film ha preso piede» chiarisce Comodin. «C’era una sceneggiatura, gli attori sono stati pagati, ci sono delle cose vere. Tutto finto, ma allo stesso tempo tutto vero. Possiamo definirla finzione filmata, come se fosse un documentario. Ma anche questa definizione non è esauriente. Molte scene le abbiamo ripetute, soprattutto quelle che non sono nel film, altre sono state girate con un solo ciak. Il mio è un modo di procedere istintivo, anche pericoloso».