Rotta balcanica, dal Tir scendono 40 migranti: fuggi fuggi tra i campi, solo 5 identificati

Ma i migranti devono essere seguiti anche dall’Ufficio Igiene. Si propende per la rotta balcanica ma non è ancora confermato Al lavoro anche la Polstrada per acquisire le immagini delle telecamere di A4 e A28.



La scorsa settimana altri immigrati erano stati trovati in centro a Portogruaro.

PORTOGRUARO - Migranti e clandestini all'uscita autostradale di Portogruaro. Nuovo arrivo di immigrati clandestini a Nordest. Questa mattina un gruppo di circa 40 clandestini è sceso alla spicciolata in strada pare da un Tir allo svincolo autostradale di Portogruaro.Gran parte, circa 35 persone, si sono dileguate tra i campi, altri sono stati soccorsi dalla Polizia: portate in commissariato 5 persone. Di loro potrebbe occuparsene il Comune didato che il ritrovo sarebbe stato fatto al confine con la cittadina del Lemene.