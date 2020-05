Dal Ben: «Ospedali riaperti, ma continuiamo ad andarci solo se necessario»

VENEZIA - Gli ospedali hanno riaperto le attività, ma con prudenza. "Uscire dal virus oggi - ha spiegato oggi pomeriggio durante il punto stampa il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben - dipende solo da noi. Per questo è fondamentale continuare ad andare in ospedale solo per ragioni d'urgenza".



Il dg ha fornito un po' di dati sugli interventi effettuati oggi: complessivamente i nosocomi dell'area Ulss 3 Serenissima hanno portato a termine 8.826 prestazioni. Tra questi anche 820 prelievi e 56 interventi chirurgici (già programmati in precedenza). "Una giornata in cui l'afflusso agli ospedali è stato sostenuto - ha concluso Dal Ben - ma sostanzialmente ordinato".

Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA