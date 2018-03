Premio Sinopoli a Da Lio «perchè il Terraglio è rinato grazie a quest'uomo»

di Raffaele Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Solo un anno fa sulla sua creatura ci ha scritto un libro. Ora, a distanza di 36 anni, per la sua creatura e per quello che ha dato alla città, viene premiato dal. Dopo, fondatore della, il vincitore della quarta edizione del riconoscimento dell'associazione mestrina. «Renzo è una delle pepite d'oro di questa città spiega Fabrizio Coniglio, presidente di Mestre Off Limits La sua intuizione di realizzare un polo sportivo in un'area che era appannaggio di spacciatori e prostitute ha ricevuto il consenso della politica come pochi progetti, in maniera trasversale. Da Lio è una di quelle figure di cui andare fieri, di cui la città deve andare fiera, perché quello che ha fatto e fa è sotto gli occhi di tutti e sposa, a pieno, lo spirito di questo premio alla memoria di».Riconoscimento a chi ha contribuito a rendere migliore, vivibile e più sicura la nostra città recita la motivazione del premio.«La Polisportiva Terraglio è un esempio unico in Italia di struttura in grado di consentire la pratica dello sport ai giovani ma non solo. Un polo sportivo dove hanno trovato spazio in questi anni i diversamente abili e dove, nel tempo, anche la terapia rieducativa ha un suo spazio. Un'area depressa è diventata un'area viva, sempre, tutto il giorno. E questo serve a tenere lontano il degrado, le brutte facce. Da Lio, in tutto questo è stato un grande regista. E il suo esempio è un progetto esportabile, come lo potrebbe essere al Parco Bissuola, alle prese con problemi di sicurezza e di abbandono. Certo, servono le persone, serve mettersi a disposizione e in discussione come han fatto gli amici di Viva Piraghetto. Ma come comitato ci crediamo ancora in questo, perché siamo certi che Mestre abbia a disposizione tanti altri Mestriner, De Pieri, Dal Ben e Da Lio. Non è una questione di persone ma di città, di atteggiamento verso le cose. Oggi questa è una città assente, priva di un'anima civica. E non bastano le persone, servono le comunità per realizzare i sogni, i progetti».La cerimonia di consegna del premio Gabriele Sinopoli avverrà domani alle 18 al Laurentianum di piazza Ferretto, a fianco del Duomo di San Lorenzo. A consegnare la targa saranno presenti come sempre Marzia e Gabriele, vedova e figlio del fratello del più famoso direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli. Gabriele, promotore finanziario, venne aggredito il 2 settembre del 2012 in via Verdi mentre tornava a casa da un gruppo di giovani. Morì un anno e sette mesi dopo, nell'aprile del 2014. Per la sua morte sono stati processati e condannati sei ragazzi mestrini.