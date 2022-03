Poggia la testa sulla spalla della moglie, cuoco di 54 anni muore due mesi dopo aver coronato il sogno della vita

MESTRE - Poggia la testa sulla spalla della moglie, cuoco di 54 anni muore improvvisamente per arresto cardio-circolatorio. Grazie a lui due persone potranno tornare a vedere poichè aveva acconsentito alla donazione volontaria delle cornee. Davide Saoner, 54 anni, abitava con Anna in viale San Marco e aveva appena coronato il suo sogno. Lo scorso gennaio insieme all'amico Jonny aveva avviato la gestione di un bar-bistrot in via Fratelli Bandiera nel quale lui si occupava della cucina, la sua grande passione da sempre.



IL RACCONTO

«Era così felice in questi ultimi mesi perchè finalmente le cose stavano andando bene racconta la moglie Anna - Dopo 30 anni di lavoro come responsabile della taglieria nel settore abbigliamento, era rimasto a casa durante il lockdown e l'azienda non lo aveva più richiamato nonostante la lunga esperienza. Gli piaceva cucinare in casa e la passione per la cucina lo aveva aiutato a superare questi due anni difficili. Finalmente a gennaio con il suo amico Jonny erano riusciti ad avviare la gestione del bar bistrò dove Davide si occupava della cucina. Mio marito era proprio felice spiega la moglie Anna - Era il coronamento del suo sogno, unire la sua passione come lavoro in un'attività in proprio una realtà».



Il 54enne era molto conosciuto a Mestre, fisico asciutto e robusto frequentava la palestra Web Fit di via Vallenari tutti i giorni e non soffriva di particolari patologie. Anna e Davide stavano insieme da 29 anni, ma solo lo scorso anno avevano deciso di sposarsi e il prossimo mese avrebbero festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Giovedì sera verso le 21, dopo aver cenato, si è seduto con la moglie sul divano e ha appoggiato la testa sulla sua spalla. «Lo faceva sempre e spesso di appisolava così davanti alla tv afferma la compagna. Gli ho passato una mano sulla fronte e mi ha detto tranquilla, sono sveglio poi ha avuto delle convulsioni e ho chiamato i soccorsi. Hanno cercato di rianimarlo per circa un'ora, in tutti i modi possibili. Ho sperato fino all'ultimo racconta la donna - ma, non ce l'ha fatta». Il cinquantaquattrenne nella documentazione per la carta d'identità aveva acconsentito alla donazione delle cornee e così due persone potranno finalmente tornare a vedere grazie alla sua generosità.

Davide oltre alla moglie Anna lascia i figli Matteo, Silvia e Valentina e cinque amatissimi nipoti. I funerali si terranno mercoledì prossimo alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in viale San Marco. La salma arriverà dall'obitorio di Mestre e dopo il rito funebre e la successiva cremazione sarà tumulata nel cimitero della città.